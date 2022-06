Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a-t-il raison de recaler Zidane pour Galtier ?

Publié le 22 juin 2022 à 8h00 par Arthur Montagne

C'est désormais une certitude, Zinedine Zidane ne sera pas l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Nasser Al-Khelaïfi l'a révélé dans une interview accordée au Parisien. Dans le même temps, le président du club de la capitale a confirmé les discussions avec l'OGC Nice au sujet de Christophe Galtier. Est-ce le bon choix pour le PSG ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le 10 juin, Zinedine Zidane ne sera pas le prochain entraîneur du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Nasser Al-Khelaïfi l'a effectivement confirmé dans une interview accordée au Parisien . « J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui (...) quand je dis "nous", c’est le PSG. Moi, je suis le président du PSG et je n’ai jamais discuté avec lui », a confié le président du PSG. Par conséquent, la voie est totalement libre pour l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien. Une bonne nouvelle ?

Galtier, la bonne pioche ?