Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a fait une annonce retentissante à Xavi

Publié le 23 juin 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé susciterait l'intérêt du PSG. Toutefois, l'attaquant français aurait fait clairement savoir à Xavi qu'il voulait continuer l'aventure avec le Barça. Mais heureusement pour Luis Campos - le nouveau conseiller football du PSG - il serait presque impossible qu'un accord soit trouvé entre Ousmane Dembélé et Barcelone.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembélé va quitter le FC Barcelone librement et gratuitement cet été. Conscient de la situation, le PSG de Luis Campos serait en embuscade. En effet, comme Marca l'a annoncé dernièrement, le conseiller football parisien serait en contact avec le clan Dembélé. Et malgré la volonté du joueur de parapher un nouveau bail avec le Barça, Luis Campos aurait un gros coup à jouer sur ce dossier.

Mercato : PSG, Barcelone…Le clan Dembélé fait une annonce https://t.co/TAMU8PIQib pic.twitter.com/eta2JRECib — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

Ousmane Dembélé a fixé des conditions claires pour son avenir