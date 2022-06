Mercato - PSG : Pour Ousmane Dembélé, c'est terminé

Foot - Mercato - PSG

Ces dernières semaines, le PSG aurait bien pensé à Ousmane Dembélé pour renforcer son secteur offensif. Mais le club parisien aurait décidé de mettre ce dossier de côté. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l'international français n'a toujours pas accepté l'offre de prolongation transmise par ses dirigeants et figurerait toujours sur les tablettes de Chelsea.

Ousmane Dembélé est l'un des acteurs de ce mercato estival. En fin de contrat, l'international français n'est pas certain de rester au FC Barcelone la saison prochaine. Pourtant, le joueur aurait pu régler la question de son avenir il y a maintenant plusieurs mois. En fin d'année 2021, Joan Laporta avait enchaîné les entretiens avec son agent, Moussa Sissoko, et en avait profité pour transmettre une offre de prolongation. Celle-ci n'a jamais été acceptée et reste sur la table. Malgré son désir de rester en Catalogne, l'ailier n'aurait pas l'intention d'accepter la proposition de Joan Laporta, même si Xavi fait le forcing pour le convaincre de signer un nouveau contrat. Voyant la situation du champion du monde 2018 s'éterniser, plusieurs clubs ont demandé des renseignements. C'est notamment le cas du PSG, qui avait activé cette piste sous l'ère Leonardo.

PSG have not advanced their interest in Ousmane Dembele. Although he's very open to a move to the Parc de Princes it's not currently an option. Also told Barcelona remain unlikely, despite Xavi's reported 'request', to improve their extension offer.