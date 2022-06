Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l'arrivée d'un attaquant

Publié le 22 juin 2022 à 22h10 par Baptiste Lefilliatre

Suivi de près par le Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike était plutôt annoncé avec insistance du côté de Newcastle. Cependant, rien n'est perdu pour le club de la capitale, puisque les représentants de l'attaquant français ne donnent plus le moindre signe de vie aux Magpies, qui ont pourtant trouvé un accord avec Reims.

Nul doute que le secteur offensif sera l'un des chantier majeurs du Paris Saint Germain cet été. Malgré la prolongation de son attaquant vedette Kylian Mbappé, le club de la capitale doit se renforcer, avec un Lionel Messi vieillissant qui accuse le coup, un Neymar Jr plus que jamais sur le déclin et un Mauro Icardi complètement fantomatique. Le départ d'Angel Di Maria, en fin de contrat le 30 juin prochain, n'arrange pas non plus les affaires des dirigeants parisiens, qui souhaitent apporter du sang neuf sur leur ligne d'attaque. Pour cela, Paris s'est renseigné sur le profil d'Hugo Ekitike, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Stade de Reims. Alors qu'il semblait prendre la direction de Newcastle, rien n'est garanti pour l'avenir du buteur.

Newcastle hors-course pour Ekitike ?