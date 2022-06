Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a dit son dernier mot pour Ousmane Dembélé

Publié le 22 juin 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Bien que le nom d’Ousmane Dembélé ait été lié au PSG, il ne faudrait pas s’attendre à voir débarquer le champion du monde tricolore à Paris. Pour ce qui est d’une prolongation de contrat au FC Barcelone, la situation se corserait entre les volontés des deux parties.

Afin d’oublier Angel Di Maria qui s’en est allé libre de tout contrat à la toute fin du mois de mai, le comité de direction du PSG emmené par Luis Campos en tant que conseiller football du club de la capitale recherche un remplaçant à celui qui est surnommé El Fideo. Néanmoins, le dirigeant portugais n’aurait que faire de la piste activée par Leonardo, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, menant à Ousmane Dembélé. D’après SPORT et CBS Sports , le PSG aurait d’ailleurs clos le dossier Dembélé, laissant l’ailier du FC Barcelone sous contrat jusqu’au 30 juin prochain dos au mur en ce qui concerne son avenir.

🚨⚽️ Dembélé insiste en seguir en el Barça pero el club sigue sin moverse de su oferta👀 🤔 El jugador ha hablado con Xavi para transmitirle que quiere seguir y el cuerpo técnico le pide aceptar la oferta que tiene en la mesa✍️ @santiovallehttps://t.co/xLLN3Cl1bE — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 22, 2022

Dembélé veut rester, Xavi partage ce souhait, mais le Barça ne bronche pas