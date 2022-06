Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria reçoit un appel du pied improbable

Publié le 22 juin 2022 à 16h00 par Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, le contrat d’Angel Di Maria au Paris Saint-Germain touchera à son terme va se terminer et son nom est notamment évoqué du côté de la Juventus et du FC Barcelone. Pourtant, Carlos Tevez aimerait le convaincre de revenir en Argentin dès cet été et plus précisément à Rosario Central, son club formateur.

La saison est terminée depuis plusieurs semaines déjà au Paris Saint-Germain, mais on ne sait toujours pas ce que fera Angel Di Maria la saison prochaine. La seule chose certaine pour le moment est qu’il quittera le club au terme de son contrat et après sept saisons de bons et loyaux services, mais pour aller où ? Deux pistes claires semblent se présenter avec la Juventus, qui travaillerait depuis pas mal de temps sur ce dossier et qui aurait offert un contrat d’un an plus une année supplémentaire en option. La seconde mène vers le FC Barcelone, avec Xavi qui aurait appelé le numéro 11 du PSG pour le convaincre de poser ses valises en Catalogne.

« C’est clair que j’aimerais le voir revenir ici, qui ne le voudrait pas ? »