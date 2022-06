Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria reçoit un appel du pied de… Gianluigi Buffon

Publié le 20 juin 2022 à 18h00 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il va quitter le PSG gratuitement cet été après sept années passées à Paris, Angel Di Maria ne sait pas encore où il va rebondir. La Juventus et le FC Barcelone lui font les yeux doux. Gianluigi Buffon, légende du club turinois, a mis en avant les qualités de Di Maria, lui qui a évolué à ses côtés lors de son rapide passage en France.

Après sept années passées au PSG, Angel Di Maria va quitter la ville lumière. En fin de contrat cet été, l’international argentin n’a pas prolongé son contrat avec Paris. Pour la suite, plusieurs options s’offrent à lui dont deux prestigieuses : la Juventus et le FC Barcelone. Si Di Maria semblait promis à la Vieille Dame , l’intérêt du Barça a totalement relancé l’avenir de l’ancien joueur de Manchester United. Mais pour boucler ce dossier, la Juventus peut compter sur Gianluigi Buffon qui va mettre en avant son club de toujours.

🎙 DÉCLA | 🗣 G.Buffon« Pour la Serie A actuelle, Di Maria serait comparable à Maradona. Il sait effacer son adversaire, il est décisif, il est passeur…c’est un joueur de football. 34 ans ? Moi j’en ai 44 ! Ça ne compte pas, c’est un professionnel exemplaire ».(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/LxYuuXbF7j — Sonde Ta Juve (@SondeTaJuve) June 20, 2022

« Di Maria dans le championnat italien serait comme Maradona »

Angel Di Maria à la Juve, c’est une idée qui plaît beaucoup à Buffon. « Di Maria dans le championnat italien serait comme Maradona, vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, la Serie A est techniquement appauvrie et Angel a de la qualité à revendre. Il passe l'adversaire avec une facilité impressionnante, il est décisif devant le but, il est bon pour les passes décisives, il court sur tout le terrain et il peut jouer dans plusieurs rôles. En bref : c'est un joueur de football », explique le gardien de Parme dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport . « Di Maria a déjà 34 ans ? J'ai 44 ans et je joue toujours, l'âge n'a pas d'importance. Les motivations, la passion que vous mettez dans votre travail, votre détermination sont beaucoup plus importantes. Si Di Maria décide de prendre la décision d'aller à la 'Juve', cela signifie qu'il est prêt à le faire », ajoute Buffon, ancien coéquipier de Di Maria au PSG.

« Neymar, Verratti, Mbappé... Angel n'était inférieur à aucun d'entre eux »