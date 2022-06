Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vieille connaissance de Neymar approchée par le Qatar

Publié le 20 juin 2022 à 16h45 par Hugo Ferreira

Alors que Mauricio Pochettino va prochainement être remercié par le Paris Saint-Germain, un nouvel entraineur est recherché. Celui-ci sera donc le 6ème en 10 ans après Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel et l’Argentin. Cependant, cette suite aurait pu être différente. En effet, Tite a révélé avoir été contacté par le PSG en 2018, juste avant la Coupe du monde.

Arrivé en janvier 2021, Mauricio Pochettino fera ses valises très prochainement. En effet, après une saison ratée, marquée par l’élimination dès les 8èmes de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain ne compte pas maintenir le tacticien argentin à son poste, et devrait officialiser son départ dans les jours à venir. Cependant, tout aurait pu être bien différent. Si le natif de Murphy succédait à Thomas Tuchel, l’Allemand aurait pu ne jamais rejoindre la capitale puisque Tite, actuel sélectionneur du Brésil, avait également été contacté pour prendre la place d’Unai Emery. Celui-ci était très sollicité, puisque deux autres clubs européens l'ont contacté.

Mercato : Zidane, Galtier… Le PSG fixe une date pour annoncer le remplaçant de Pochettino https://t.co/CiGgzpbkkF pic.twitter.com/xIpA1Lph61 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 20, 2022

« J’ai reçu des offres du Real Madrid, PSG et du Sporting »