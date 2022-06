Foot - Mercato - OL

Mercato : Révolution à l'OL, Aulas va pouvoir boucler de gros transferts

Publié le 20 juin 2022 à 13h30 par Arthur Montagne mis à jour le 20 juin 2022 à 13h38

Depuis plusieurs jours, Jean-Michel Aulas assure que l'OL va céder une partie de ses parts. Actionnaire historique du club, Pathé souhaite se retirer, tout comme les Chinois d'IDG Capital. Cela représente environ 40% des actions de l'OL, et alors que Foster Gillett semblait le mieux placé pour débarquer dans le capital du club. Mais Jean-Michel Aulas aurait finalement opté pour John Textor qui pourrait même offrir un joli budget pour le mercato.

Président de l'OL depuis 35 ans, Jean-Michel Aulas en est également l'actionnaire majoritaire avec 27,72% des parts. Cependant, une révolution se prépare puisque Pathé et d'IDG Capital ont récemment annoncé leur intention de céder leurs parts, ce qui représente au total 39,23% du capital. Autrement dit, un nouvel actionnaire majoritaire est attendu à Lyon. « On a eu un conseil assez long jeudi puisque l’on arrive en phase de décision. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a plusieurs offres. Et plus que cela a été dit car il y a une quatrième offre d’un fonds américain, qui est tout à fait prenable. On approche de la décision. J’espère qu’elle sera prise le 23 juin. On a un conseil le 21. Sauf nouvelles informations ce week-end, je pense que l’on en saura plus mardi », assurait d'ailleurs à ce sujet Jean-Michel Aulas ces derniers jours. Et visiblement, les discussions ont très sérieusement avancé.

John Textor arrive à l'OL avec 90M€ à investir sur le mercato