Foot - Mercato

Renato Sanches, Dieng, Spinazzola… Toutes les infos mercato du 20 juin

Publié le 20 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Renato Sanches lâche un message troublant

Alors que son avenir et son possible transfert en direction du PSG fait les gros titres, Renato Sanches a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux. Le joueur portugais, également courtisé par le Milan AC, a publié une photo sur Instagram. « Choisis ce qui est bon pour ton âme, pas pour ton ego » peut-on lire sur l'une d'elles. Un message en référence à son avenir incertain et son éventuel futur au PSG ?



OM : Dieng n'a pas l'intention de partir

Selon les révélations de La Provence , plusieurs clubs sont venus aux renseignements pour Bamba Dieng en Allemagne (Fribourg) ainsi qu'en Belgique et aux Pays-Bas. Malgré tout, l'attaquant sénégalais de l'OM n’a pas l’intention de plier bagage durant l’été, et ce même si cela pourrait arranger les affaires de sa direction sur le plan financier.



PSG : Di Maria tout proche de la Juventus

À en croire les révélations de la Gazzetta dello Sport , Angel Di Maria devrait donner son accord à la direction de la Juventus Turin ce lundi, et le club transalpin reste donc le grand favori pour accueillir l’ancien joueur du PSG cet été malgré un regain d’intérêt soudain du Barça ces derniers jours.



PSG : L’Inter interpelle Luis Campos pour le transfert de Skriniar

Interrogé par La Rai ce lundi, Giuseppe Marotta a évoqué l'avenir de Milan Skriniar, et l'administrateur délégué de l'Inter Milan n'a pas exclu un départ de son défenseur qui est annoncé avec insistance au PSG : « À mon avis, c'est un marché où il est plus difficile de remplacer un attaquant qu'un défenseur. C'est dans ce domaine que nous serons obligés d'agir. Nous étudions des alternatives viables au cas où quelqu'un partirait ».



PSG : Luis Campos tente le coup Spinazzola

Selon les révélation d' Il Mattino et de la Gazzetta dello Sport, le PSG serait toujours positionné sur le marché pour recruter Leonardo Spinazzola (29 ans), le latéral gauche italien de l'AS Roma sous contrat jusqu'en 2024. Le Real Madrid est également dans la course.



Le PSG a décidé de payer l'OGC Nice pour Galtier

Alors qu'une indemnité de départ fixée à 10M€ serait réclamée par l'OGC Nice pour envisager un départ de Christophe Galtier, le journaliste Fabrice Hawkins annonce que le PSG aurait décidé de régler cette somme pour boucler le dossier au plus vite. Plus rien ne semble donc s'opposer à sa nomination prochaine sur le banc du PSG.



