Mercato - Officiel : Romain Hamouma reste en Ligue 1 !

Publié le 20 juin 2022 à 20h00 par Ewen Robin

Lors de ce mercato estival, les départs devraient être multiples du côté de l’ASSE. En fin de contrat, Romain Hamouma ne fera pas exception. En effet, le joueur de 35 ans ne prolongera pas son aventure stéphanoise en Ligue 2 et va continuer sa carrière au sein d’un club fraîchement promu en Ligue 1…

C’est une page qui se tourne ! Arrivé en 2012 à l’ASSE, Romain Hamouma a disputé plus de 300 matchs sous le maillot vert. En fin de contrat, l’attaquant de 35 ans ne prolongera pas son aventure chez les Stéphanois. Avec un total de 62 buts marqués en Ligue 1 durant ses années au club, Hamouma va continuer à évoluer au sein de ce championnat comme 90Football la'a révélé ce lundi soir avant que le club corse n'officialise la chose quelques minutes plus tard. Après Wahbi Khazri, l'ASSE doit donc faire face à un nouveau départ.

🚨 #MERCATO Après dix saisons au plus haut niveau avec l’ASSE, 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐦𝐨𝐮𝐦𝐚 s’engage en Blanc et Rouge. Talentueux, expérimenté... le stéphanois vient renforcer les rangs offensifs de l’équipe. Bienvenue au club! ⚪️🔴https://t.co/4gqEONZ6jn pic.twitter.com/fFd7cXdnRI — AC Ajaccio (@ACAjaccio) June 20, 2022

Une signature à Ajaccio