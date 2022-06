Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : OM, Montpellier... Ça se confirme pour Khazri

Publié le 19 juin 2022 à 17h00 par Dan Marciano

Ce dimanche, le10Sport.com est en mesure de vous confirmer que Wahbi Khazri devrait rester en Ligue 1 la saison prochaine. Surveillé par l'OM et plusieurs autres équipes, l'international tunisien a de grands chances de s'engager avec Montpellier. Les négociations sont en cours pour boucler ce transfert. En fin de contrat avec l'ASSE, il arrivera libre dans l'Hérault.

« L'envie de rester en Ligue 1 ? Oui, car je me sens vraiment bien physiquement, techniquement, tactiquement. Je me sens en capacité d’être performant, on verra ce qu’il en est » confiait récemment Wahbi Khazri, en fin de contrat avec l'ASSE. Sauf énorme retournement de situation, l'international tunisien évoluera bien dans l'élite. Surveillé par plusieurs équipes comme l'OM, Khazri est proche de rejoindre Montpellier.

Confirmation de l’info @90footballFr !! Après avoir été PROPOSÉ à Montpellier, le board montpelliérain a discuté de l’opportunité de faire venir l’international tunisien. Les négociations (surtout le plan contractuel) sont en cours. #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 19, 2022

Khazri va bien rejoindre Montpellier