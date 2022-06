Foot - Mercato

Mercato - ASSE : Khazri en route vers Montpellier

Publié le 19 juin 2022 à 13h25 par La rédaction

En fin de contrat avec l'AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri est sur le point de trouver un accord avec un club de Ligue 1. Il reste quelques détails contractuels à régler mais le capitaine des Verts devrait rebondir du côté de Montpellier, son cinquième club français après Bastia, Bordeaux, Rennes et l'ASSE.