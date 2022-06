Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane sort du silence pour son avenir

Publié le 19 juin 2022 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 19 juin 2022 à 12h37

Libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, Zinedine Zidane alimente les rumeurs pour son avenir. Annoncé avec insistance au PSG ces dernières semaines, le technicien français est resté jusqu'à maintenant très discret sur la suite de sa carrière, mais dans un entretien accordé à Téléfoot, celui-ci s’est prononcé sur ses plans.

Après une année sabbatique, Zinedine Zidane pourrait bientôt reprendre du service. L’ancien entraîneur du Real Madrid a quitté la Casa Blanca l’été dernier après une dernière saison difficile et a voulu se reposer avant d’envisager un retour sur les terrains, mais peu d’options sont envisageables pour lui. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Zidane est la grande priorité du Qatar pour le poste d’entraîneur au PSG, mais contrairement aux informations qui ont circulé ces derniers jours, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. En effet, Zinedine Zidane ne viendra pas à Paris, où Christophe Galtier est attendu pour succéder à Mauricio Pochettino. De son côté, l’ancienne gloire des Bleus s’imagine justement faire son retour en sélection, à la place de Didier Deschamps, dont le contrat court jusqu’en fin d’année. En attendant que sa situation s’éclaircisse, Zizou n’a pas caché sa volonté de retrouver un banc.

« J'ai envie de continuer dans cette voie »

Dans un long entretien accordé à Téléfoot à l’occasion de ses 50 ans qu’il fêtera le 23 juin prochain, Zinedine Zidane a clairement affiché le souhait de reprendre du service rapidement. « Si j'ai le sentiment de pouvoir apporter des choses au football ? Oui. Beaucoup de choses je ne sais pas, mais quelque chose, oui encore. J'ai envie de continuer dans cette voie. J'ai toujours cette flamme bien sûr. Le foot, c'est ma passion, donc oui , confie Zidane sur TF1 , avant de poursuivre : Je ne rêve de rien. Je pense que j'ai beaucoup rêvé, j'ai eu beaucoup de choses. Je suis épanoui à 50 ans, je suis heureux, et c'est le plus important pour une personne. Et j'ai surtout une famille formidable, ça n'a pas de prix. » Reste à voir désormais quelle sera la prochaine étape dans la carrière de Zinedine Zidane.

Mercato : Deschamps, Zidane… Le Graët laisse planer le doute pour l’avenir des Bleus https://t.co/RqMR22vT0s pic.twitter.com/1lC10f884z — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

Pas d'arrivée au PSG pour Zidane, quid de l'équipe de France ?