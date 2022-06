Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération montée pour le transfert de Christophe Galtier ?

Publié le 19 juin 2022 à 12h10 par Bernard Colas

Priorité de Luis Campos pour succéder à Mauricio Pochettino, Christophe Galtier doit encore régler sa situation avec l’OGC Nice avant de s’engager en faveur du PSG. Un accord est donc nécessaire entre les deux clubs pour entériner l’arrivée du technicien français dans la capitale, et la direction parisienne aurait justement une idée.

Si le Qatar rêve encore de Zinedine Zidane, c’est bien Christophe Galtier qui apparaît en pole position pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Le départ de l’Argentin est inéluctable et le PSG travaille en coulisse pour régler l’arrivée du technicien niçois. Comme vous l’a annoncé le10sport.com ce samedi, l’écurie parisienne est actuellement en discussion avec l’OGCN pour parvenir à un accord. Toutes les parties veulent trouver un terrain d’entente et cela pourrait aboutir à une opération pour le moins étonnante entre les deux clubs.

Des joueurs du PSG inclus dans l’opération Galtier ?