Mercato - ASSE : Un transfert tombe à l’eau pour Batlles

Publié le 18 juin 2022 à 22h00 par Thibault Morlain

Lors de ce mercato estival, Laurent Batlles entend se montrer très actif pour renforcer l’ASSE et remonter ainsi le plus vite possible en Ligue 1. Ainsi, de nombreuses rumeurs sont déjà évoquées et plusieurs recrues semblent se rapprocher des Verts. En revanche, l’ASSE devrait déjà faire une croix sur certains dossiers.

Après la catastrophe, place à la reconstruction ! Désormais en Ligue 2, l’ASSE doit donc agir en conséquence pour tenter de remonter dans l’élite. Pour cela, les clés ont été confiées à Laurent Batlles, nouvel entraîneur des Verts. C’est donc lui qui est désormais aux commandes et la mission cet été sera de construire un effectif à la hauteur de la mission qui l’attend. Pour cela, Batlles aurait déjà des idées précises, souhaitant notamment aller chercher certains de ses anciens protégés du côté de Troyes, à l’instar de Dylan Chambost ou encore Tristan Dingomé.

La piste du Servette pour Sainté est définitivement rangée… ce n’était pas Théo Valls 😉C’était un joueur formé à l’Olympique lyonnais… Timothé Cognat !! #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 18, 2022

C’est fini pour Cognat

Mais pour renforcer l’ASSE, Laurent Batlles ne regarderait pas seulement en France. Comme expliqué par Mohamed Toubache-Ter, dans le Forez, il existait également une piste du côté de la Suisse, au Servette. Toutefois, aujourd’hui, elle ne serait plus d’actualité pour les Verts. C’était ainsi Timothé Cognat, formé à l’OL, qui était ciblé par l’ASSE. Mais celui-ci ne rejoindra donc pas l’effectif de Batlles.