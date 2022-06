Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle recrue en approche pour Batlles

Publié le 18 juin 2022 à 21h00 par Hugo Ferreira

L’ASSE compte bien remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine, et devrait se montrer active afin de renforcer son effectif. Plusieurs éléments quitteront les Verts lors du mercato estival, notamment Wahbi Khazri, tandis que certains joueurs sont annoncés proches du Forez. En manque de temps de jeu à l’ESTAC, Tristan Dingomé pourrait tenter de se relancer à l’ASSE.

Relégués en Ligue 2 à l’issue des barrages, l’AS Saint-Étienne devrait changer une partie de son effectif afin de tenter de remonter le plus tôt possible. Les Verts comptent se renforcer dans chaque secteur, et plusieurs noms sont déjà évoqués pour rejoindre l'effectif de Laurent Batlles dans le Forez. Du côté de Troyes notamment, Dylan Chambost et Jimmy Giraudon devraient rejoindre l'ASSE, sauf retournement de situation. Toutefois, ceux-ci ne seraient pas seuls à faire à faire ce chemin puisque Tristan Dingomé devrait les accompagner.

Dingomé est proche de l’ASSE