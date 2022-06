Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos écarte une piste XXL de Leonardo

Publié le 18 juin 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Nouveau boss du recrutement au Paris Saint-Germain, Luis Campos aurait des idées claires concernant ce mercato estival. Il aurait tout de même réactivé des pistes de son prédécesseur Leonardo avec notamment Milan Skriniar, tout en écartant d’autres dossiers qui semblaient pourtant bien engagés du côté du PSG.

Le nouveau pilote de l’avion parisien, c’est lui. Bien connu dans le monde du football et architecte en France des succès de l’AS Monaco et du LOSC ces dernières années, Luis Campos a rejoint le Paris Saint-Germain. Il remplacera donc un Leonardo dont le départ n’a jamais être officialisé, mais dans un rôle quelque peu différent. Il sera en effet Conseiller sportif du PSG et devrait gérer à distance, jonglant d’ailleurs avec un deuxième projet en Espagne, avec le Celta Vigo. Cela ne l’empêche pas de s’être déjà mis au travail, puisqu’il serait tout proche de boucler les arrivées de Milan Skriniar et de Gianluca Scamacca, deux stars de Serie A.

EXCLU - Mercato : Vitinha au PSG, c’est fait ! https://t.co/Li1f44SDHJ pic.twitter.com/16nkLvvaIZ — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

Milinkovic-Savic n’a plus de nouvelles du PSG