Mercato - PSG : Luis Campos va devoir lâcher 45M€ pour cet attaquant

Foot - Mercato - PSG

A la recherche d’un attaquant afin d’étoffer l’effectif du PSG, Luis Campos a jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca. Le conseiller football parisien lui a proposé un contrat jusqu’en 2027 avec un salaire de 3,5M€ par an. Mais pour le laisser partir, Sassuolo demande 45M€.

Arrivé officiellement au PSG la semaine dernière, Luis Campos, intronisé en tant que conseiller football, n'a pas perdu de temps avant de se mettre au travail. Le Portugais veut renforcer l’effectif parisien dans tous les secteurs ou presque, y compris en attaque. Auteur d’une très bonne saison avec Sassuolo, Gianluca Scamacca est l’une des pistes de Luis Campos. Mais pour le lâcher, le club italien est gourmand…

#PSG have offered to Gianluca #Scamacca a contract until 2027 with a salary of €3,5M/year. #Paris are now working to reach an agreement with #Sassuolo (ask €45M to sell the striker). Campos’ first bid was €30M + bonuses. Expected a new talks in the coming days. #transfers https://t.co/HxCHrL461u