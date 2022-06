Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Bielsa, transfert... La réponse tombe pour l'avenir de Griezmann

Publié le 18 juin 2022 à 20h15 par Hugo Ferreira

En grande difficulté depuis son retour à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a vu son avenir faire l'objet de nombreuses rumeurs. L’international français est notamment annoncé du côté de l’Athletic Bilbao. Cependant, le joueur de 31 ans ne compterait pas rejoindre le rival de son club formateur, la Real Sociedad.

L’avenir d’Antoine Griezmann est encore incertain pour le moment. Transféré au FC Barcelone en 2019 pour un montant de 120M€, l’international français n’a jamais réellement convaincu, et n’a pas affiché le même niveau qu’à l’Atlético de Madrid. De retour chez les Colchoneros sous forme d’un prêt payant avec option d’achat lors du dernier mercato estival, le joueur de 31 ans a connu d’encore plus grandes difficultés. En effet, ce dernier n’a inscrit que 8 buts et délivré 7 passes décisives en 36 rencontres. Alors qu’il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en 2022, l’attaquant pourrait décider de se relancer cet été. Toutefois, un départ ne serait pas dans ses plans, et encore moins pour aller à l’Athletic Bilbao.

Griezmann ne rejoindra pas l’Athletic Bilbao