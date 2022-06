Mercato - Barcelone : Griezmann lâche un énorme indice sur son avenir

Foot - Mercato - Barcelone

Prêté par le FC Barcelone à l'Atlético jusqu'au 30 juin 2023, Antoine Griezmann devrait continuer à porter les couleurs des Colchoneros la saison prochaine. Malgré l'intérêt présumé de l'Athletic Bilbao, le champion du monde français n'envisagerait en aucun cas de changer de club cet été, comme il l'a laissé entendre indirectement sur les réseaux sociaux.

A la peine au FC Barcelone, Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atlético de Madrid lors du dernier mercato estival. Prêté (avec option d'achat) jusqu'au 30 juin 2023 chez les Colchoneros , le champion du monde français devrait honorer son contrat jusqu'au bout, sauf énorme surprise. Et il semblerait qu'Antoine Griezmann n'ait pas du tout l'intention de faire faux bon à l'Atlético cet été.

🚨Antoine Griezmann 🇫🇷 confirms he only wants to stay at Atletico Madrid next season. Him joining Athletic Club is not even a possibility. @FabrizioRomano #Atleti pic.twitter.com/Z3e2sjad3w