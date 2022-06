Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L’identité du repreneur pour la vente de l’OL est confirmée

Publié le 20 juin 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 20 juin 2022 à 18h39

Ce lundi après-midi, le conseil d’administration de l’OL se serait une ultime fois entretenu afin de prendre la décision finale concernant l’identité du repreneur de l’OL ou plutôt, de 40% des parts du club présidé par Jean-Michel Aulas qui conservera son rôle. L’actionnaire John Textor serait sorti grand vainqueur de cette course selon RMC Sport.

« Il y a plusieurs investisseurs, le communiqué est clair. Si la presse dit que c'est Forster Gillet, c'est que quelqu'un a parlé. Mais dire qu'il est devant... ce n'est pas le cas. On est dans le money time. J'ai l'intention de conclure le sujet le 23 juin ». Voici le message clair que Jean-Michel Aulas faisait passer au cours d’une conférence de presse lors de la première quinzaine de juin. Le président de l’OL ne s’en est pas caché ces derniers temps en affirmant publiquement que des discussions avaient lieu en coulisse afin de vendre des parts du club rhodanien. Le pourcentage se situerait entre 35 et 40%. Ces dernières heures, le président Aulas en a rajouté une couche en faisant savoir que la décision finale sur l’identité du repreneur en question devrait être unanime et officialisée le 23 juin prochain. « On a eu un conseil assez long jeudi puisque l’on arrive en phase de décision. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a plusieurs offres. Et plus que cela a été dit car il y a une quatrième offre d’un fonds américain, qui est tout à fait prenable. On approche de la décision. J’espère qu’elle sera prise le 23 juin. On a un conseil le 21. Sauf nouvelles informations ce week-end, je pense que l’on en saura plus mardi ».

John Textor, nouvel actionnaire de l’OL ?