Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : A fond sur Khazri, un club de L1 recale Bouanga

Publié le 20 juin 2022 à 13h10 par Arthur Montagne

Alors qu'une importante vague de départ se prépare à l'ASSE, plusieurs clubs de Ligue 1 sont à l'affût de certaines bonnes affaires. Wahbi Khazri en est une puisque l'international tunisien voit son contrat s'achever des 10 jours, et Montpellier semble le mieux placé pour sauter sur cette opportunité. En revanche, cela ne devrait pas être le cas pour Denis Bouanga.

Cet été, l'AS Saint-Etienne va voir son effectif être totalement chamboulé. Et pour cause, après la relégation en Ligue 2, les Verts vont devoir vendre afin d'équilibrer leurs comptes et ne pourront pas prolonger les joueurs dont le contrat s'achève le 30 juin. C'est notamment le cas de Wahbi Khazri qui devrait s'engager à Montpellier comme l'a révélé 90 football . Selon nos informations, il ne reste même que quelques détails à régler avant que Wahbi Khazri ne s'engage au MHSC. En revanche, il ne sera probablement pas accompagné par Denis Bouanga.

Mercato - ASSE : OM, Montpellier... Ça se confirme pour Khazri https://t.co/8ecOk90V03 pic.twitter.com/9M2IySCh9q — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

Nicollin dément pour Bouanga