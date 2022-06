Foot - Mercato - PSG

Mercato : Les Portugais au PSG, ça donne quoi ?

Publié le 20 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Avec la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football, le vestiaire du PSG pourrait prendre un accent portugais. En effet, ces derniers jours, les noms de Vitinha et Renato Sanches reviennent avec insistance du côté de la capitale. Les deux milieux de terrain ne seraient évidemment pas les premiers lusitaniens à Paris. Avant eux, ils sont 13 à avoir porter le maillot du PSG avoir plus ou mois de succès.

La révolution au PSG pourrait prendre un accent portugais. En effet, avec le départ de Leonardo, Luis Campos a récupéré le poste de conseiller football du club parisien tandis qu'Antero Henrique a fait son grand retour en interne afin d'aider à vendre des joueurs. Par conséquent, il y a des chances que le vestiaire parisien se mette au portugais dans les prochains jours. Les deux dirigeants parisiens sont proches de Jorge Mendes et deux premières pistes reviennent avec insistance ces derniers jours. La première d'entre elles est Vitinha. Le jeune milieu de terrain du FC Porto va s'engager avec le PSG pour 40M€ et pourrait rapidement être rejoint par un compatriote à savoir Renato Sanches. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos a entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Si jamais les deux internationaux portugais venaient à rejoindre Danilo Pereira et Nuno Mendes au PSG, cela porterait à 15 le nombre de lusitaniens ayant porté les couleurs parisiennes. Mais pour quel bilan ?

Renato Sanches https://t.co/UeKEOJDDhLVitinha https://t.co/JWcFqY09yRGaltier https://t.co/5qq8WeoO5TPrêt pour la suite… ? — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 19, 2022

Pauleta et les autres

Evidemment lorsque l'on pense à un joueur portugais au PSG, le premier nom qui vient en tête est celui de Pedro Miguel Pauleta. Arrivé en 2003 à Paris, l'Aigle des Açores a clairement marqué l'histoire du club parisien qu'il a quitté en 2008. Au total, Pauleta inscrira 109 buts au PSG ce qui en fera pendant longtemps le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Mais tous n'ont pas eu cette réussite et rares sont ceux qui sont restés plus d'une saison à Paris. Le premier portugais de l'histoire du PSG débarque ainsi en 1970. Il s'agit de Fernando Cruz qui est une valeur sûre du football lusitanien. Mais après le titre obtenu en D2, il partira en 1971. Joao Alves (1979-1980), Daniel Kenedy (1996-1997), Manuel Helder (janvier 1999-juin 1999), Agostinho (2001-2002), Helder Cristovao (2004-2005) et Gonçalo Guedes (janvier 2017-juin 2017) font donc partie des joueurs portugais à n'avoir pas disputé plus d'une saison au PSG. Felipe Teixeira (2002 à 2003 puis de 2004 à 2005) restera quant à lui deux saisons, sans laisser une trace plus importante. Deux ans, c'est également le temps passé par Humberto Coelho à Paris, mais avec beaucoup plus de réussite puisqu'il s'impose rapidement comme un titulaire indiscutable au PSG après sa signature en 1975. Le défenseur central inscrira même 8 buts en 48 matches. Vient ensuite Hugo Leal. Ce milieu de terrain débarquera en 2001 en provenance de l'Atlético de Madrid et restera trois saisons au PSG, sans toutefois rester dans les mémoires. On se souvient surtout de lui comme le héros malheureux de la finale de Coupe de France perdue contre l'AJ Auxerre en 2003 puisqu'il sera exclu après avoir ouvert le score. Enfin, les deux derniers portugais à avoir rejoint le PSG sont toujours présents dans l'effectif puisque Danilo Pereira et Nuno Mendes font partie du groupe. Reste désormais à savoir dans quelle catégorie se classeront Renato Sanches et Vitinha s'ils signent au PSG.