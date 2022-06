Foot - Mercato

Vinicius, Vitinha, Renato Sanches... Toutes les infos mercato du 19 juin

Publié le 19 juin 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Après Vitinha, Renato Sanches arrive

Comme révélé par le10sport.com en exclusivité, le PSG travaille pour le recrutement de Renato Sanches. Une information confirmée par AS qui assure même que le milieu de terrain du LOSC sera la deuxième recrue de l'ère Campos après Vitinha qui devrait débarquer pour 40M€ en provenance du FC Porto.



EXCLU @le10sport : Vitinha au PSG, c'est fait !▶️Accord PSG/Porto. Paris voulait l'accord de Porto▶️Paris va payer la clause libératoire à 40M€▶️Paris et Vitinha discutent sur le contrat. 4 ou 5 ans. Une fois ce point réglé, Vitinha signerahttps://t.co/JWcFqY09yR — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 18, 2022

L'échec Witsel se confirme pour l'OM

En quête de renforts au milieu de terrain afin de compenser le départ de Boubacar Kamara, l'OM avait fait d'Axel Witsel sa grande priorité. Cependant, en fin de contrat avec le Borussia Dortmund, l'international belge devrait finalement rejoindre l'Atlético de Madrid. Et pour cause, selon les informations de La Provence , l'OM a refusé de tomber dans le jeu de la surenchère et laisse donc filer Axel Witsel.



Pochettino au PSG, ce n'est pas encore fini

Bien que le licenciement de Mauricio Pochettino ne semble faire aucun doute, le PSG n'a toujours pas trouvé d'accord définitif avec les avocats du technicien argentin concernant le montant des indemnités de licenciement. Par conséquent, Pochettino est toujours officiellement l'entraîneur du PSG puisque son contrat s'achève en 2023. Et le nom de son successeur ne peut donc pas être officialisé.



