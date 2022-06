Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire attend Zinedine Zidane

Publié le 19 juin 2022 à 23h15 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane ne sera pas l'entraineur du PSG la saison prochaine. Une information qui n'aurait pas été transmise aux stars de Nasser Al-Khelaïfi. D'après Daniel Riolo, plusieurs grosses pointures du vestiaire du PSG seraient persuadées que Zinedine Zidane sera leur coach en 2022-2023.

Alors que Mauricio Pochettino est décrié depuis de longs mois, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le coach français ne sera pas l'entraineur du club de la capitale lors de la saison 2022-2023. En effet, Zinedine Zidane ne va pas accepter de rejoindre le PSG cet été. Ainsi, Christophe Galtier est aujourd'hui le grand favori pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Toutefois, plusieurs stars du PSG penseraient encore que Zinedine Zidane sera leur technicien à la reprise selon Daniel Riolo.

Mercato - PSG : Luis Campos prêt à sortir le grand jeu pour Christophe Galtier ? https://t.co/juTR9FVxI7 pic.twitter.com/ARygJFdGN9 — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

«Des stars du PSG sont persuadés que Zidane sera leur entraineur»