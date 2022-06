Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - LOSC : Olivier Létang toujours en sursis…

Publié le 19 juin 2022 à 14h30 par Alexis Bernard

Comme indiqué par le10sport.com le 28 mai dernier, Olivier Létang est sur la sellette du côté du LOSC. Et après le départ de son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, il reste toujours dans une situation compliquée. Si son départ n’est pas acté, l’ancien dirigeant du PSG reste en sursis et n’est pas certain de rester en poste la saison prochaine. Explication.

Depuis près de deux mois, la situation d’Olivier Létang est difficilement tenable. La relation entre le président du LOSC et ses actionnaires s’est considérablement refroidie. On reproche à l’ancien du PSG ses choix sportifs dans le recrutement, l’image écornée du club avec les dérives de Sylvain Armand (et d’Olivier Létang lui-même, sanctionné par la Ligue pour des comportements déplacés) et des ventes pas assez importantes. Comme nous l’avons écrit le 28 mai : « Ses choix et sa méthode se retrouvent de plus en plus contestés. Il y a quelques heures, Tuttomercatoweb a indiqué qu’il pourrait être débarqué cet été. Le 10 Sport est en mesure de confirme qu’il se trouve en effet dans une situation critique. Et que les actionnaires du club sont en pleine réflexion pour trouver la meilleure solution en vue de la prochaine saison ». Et les choses ne s’arrangent pas vraiment avec le temps.

Létang s’accroche, Barnaba prend place

Si Olivier Létang aurait pu être le premier fusible de l’été, les actionnaires lillois ont d’abord commencé par l’entraîneur. Jocelyn Gourvennec a été remercié (et se retrouve sur la short-list de Lorient, qui se sépare de Christophe Pélissier) et Paulo Fonseca arrive dans le Nord. Un dossier qu’Olivier Létang n’a pas piloté. En effet, depuis plusieurs semaines, il a vu ses prérogatives se réduire comme peau de chagrin. Et notamment depuis qu’Alessandro Barnaba prend de plus en plus d’ampleur dans l’écurie lilloise. Paulo Fonseca, c’est Barnaba, pas Létang. Et le technicien français sait qu’il doit accepter ces nouvelles conditions pour pouvoir préserver son poste. Avec un salaire annuel d’un million d’euros, on peut aisément comprendre pourquoi Olivier Létang s’accroche et accepte ces nouvelles conditions de travail. Pour autant, combien de temps pourra-t-il tenir ? C’est la grande question que se pose Merlyn Partners, le fonds qui gère le club lillois.

Galtier déchire Olivier Létang 😧« Il a eu la sensation d'être passé pour le président qui vendait un entraîneur. Mais il n'en a rien à foutre de l'institution. Il faut que tous les gens du Nord le sachent. Il ne pense qu'à sa gueule. »https://t.co/oKmBmx52gZ pic.twitter.com/RkCooLjy3l — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 17, 2022

Létang sauvé par… le PSG ?