Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a dégainé une offre colossale pour Vinicius Jr

Publié le 19 juin 2022 à 8h30 par Bernard Colas mis à jour le 19 juin 2022 à 8h52

Désireux de mettre la main sur Kylian Mbappé, Florentino Pérez rêvait d’associer l’international français du PSG à Karim Benzema et surtout Vinicius Jr, qui sort d’une grosse saison sous le maillot du Real Madrid à seulement 21 ans. L’attaquant brésilien est parvenu à faire taire les critiques grâce à ses prestations, ce qui n’a pas échappé aux dirigeants parisiens, partageant la même idée que leurs homologues merengue.

Arrivé au Real Madrid dès l’été 2018, Vinicius Jr vient déjà d’achever sa quatrième saison chez les Merengue , la plus accomplie. Après avoir été pointé du doigt pour son irrégularité sur le terrain, allant jusqu’à agacer Karim Benzema en personne dans une séquence qui avait fait du bruit en octobre 2020, l’attaquant de 21 ans a fait taire les critiques en s'imposant comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti, avec 22 buts inscrits et 20 passes décisives délivrées en 52 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Vinicius Jr est lancé, et rien ne semble pouvoir l’arrêter désormais, pour le plus grand plaisir de Florentino Pérez, qui avait déboursé 45M€ il y a quatre ans pour récupérer la pépite de Flamengo. Une réussite qui n’a pas échappé au PSG, l’une des écuries les plus attentives à la situation de Vinicius Jr ces dernières années. Le profil du natif de São Gonçalo est très apprécié dans la capitale française, son nom ayant notamment été évoqué dans des discussions entre les deux clubs lorsque Neymar voulait changer d’air à l’été 2019 comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, et le PSG en aurait fait de même avec Kylian Mbappé selon la presse espagnole lorsque celui-ci désirait rejoindre le Real Madrid en 2021, mais Florentino Pérez n’a jamais ouvert la porte à un départ de son attaquant, au grand dam du PSG.

Le forcing du PSG

À Paris, le dossier Vinicius Jr n’a jamais été refermé comme l’annonce ce dimanche Marca . Le PSG aurait effectué un pressing continu depuis novembre dernier pour convaincre le joueur de 21 ans de ne pas renouveler son bail s’achevant en juin 2024, et ainsi le recruter libre. Pour ce faire, la direction parisienne aurait proposé un salaire annuel de 40M€ nets à l’international auriverde, soit douze fois plus que ses émoluments actuels et quatre fois plus que la proposition du Real Madrid pour prolonger, en plus d’une importante prime à la signature et d'un certain nombre d'opportunités commerciales au Qatar. Malgré ses efforts, le PSG n’est pas parvenu à faire changer d’avis Vinicius Jr, de quoi mettre fin aux contacts en mars de cette année. L'ancien joueur de Flamengo considère le Real Madrid comme le summum et a toujours répété à ses agents qu’il souhaitait poursuivre sa carrière du côté du Santiago Bernabéu, alors que d’autres cadors étaient à l’affût dernièrement, à l’instar de Liverpool, Chelsea et Manchester United. « Je suis heureux ici et je suis sur le point de renouveler mon contrat. C'est le meilleur club du monde et je ne veux pas partir, je veux rester ici le plus longtemps possible. Je veux être comme Marcelo, Benzema ou Modric, comme ces joueurs qui sont ici depuis si longtemps et qui ont marqué l’histoire. Je suis de Madrid et je suis heureux ici », indiquait l’attaquant en mai au micro de la Cadena SER , au moment d’être interrogé sur l’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi à son égard.

📰 Portada @marca de mañana❌ "El PSG pidió a Vinicius que no renovase"📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/ocPwrGL7LF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 18, 2022

La prolongation de Vinicius Jr est inéluctable