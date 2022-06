Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas a voulu jouer un mauvais tour au Qatar

Publié le 19 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Limogé en fin de saison par les hautes instances du PSG depuis le Qatar et remplacé par Luis Campos, Leonardo aurait pu connaître une trajectoire bien différente ces dernières années puisque le directeur sportif brésilien confirme avoir été approché par Jean-Michel Aulas du côté de l’OL.

Sans communiquer de manière officielle à ce sujet le PSG a acté en fin de saison le départ de Leonardo qui a pourtant été le directeur sportif du projet QSI entre 2011 et 2013, puis entre 2019 et 2022. Une fin de collaboration qui s’est fait très discrètement, sans pour autant provoquer l’amertume du dirigeant brésilien : « Si on m’a donné une explication ? Certaines choses qui se disent en interne doivent rester en interne. C’est ce que j’ai vécu avec le club. Quand on veut se séparer de vous, il n’y a pas de bonne manière de dire que c’est fini (…) Je pars avec zéro amertume! Honnêtement, zéro! Après, j’ai ma vision. Mais ce n’est pas le jour de s’épancher. C’est celui de remercier le Qatar et Paris de m’avoir offert cette opportunité. Et je ne le fais pas par démagogie », a expliqué Leonardo vendredi dans les colonnes de L’Equipe sur les coulisses de son départ du PSG. Mais il a également fait d’autres révélations de taille…

