Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Déjà un nouveau transfert pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 18 juin 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Revenu à Manchester United l’été dernier, après avoir connu quelques problèmes du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait une nouvelle fois changer de club. Le départ de Ralf Rangnick et l’arrivée d’Erik ten Hag changerait énormément de choses pour le Portugais, qui ne serait désormais plus au centre du projet mancunien. Mais ou pourrait-il rebondir ?

En 2018, sa décision a choqué pas mal de monde. Après avoir écrit sa légende au Real Madrid et surtout juste après sa troisième Ligue des Champions d’affilée, Cristiano Ronaldo annonçait son départ. Un choix fort de la part du Portugais, qui après avoir tout gagné avec Manchester United puis avec le Real Madrid, semblait décider à récidiver avec la Juventus. Les choses ne se sont toutefois pas passées comme prévu, car s’il a remporté deux Scudetti et marqué pas moins de 101 buts en 134 matchs, le Portugais a échoué à maintes reprises en Ligue des Champions et sur la fin a semblé clairement faire figure d’OVNI dans une équipe qui se cherchait. C’est en grande partie pour cela que l’été dernier, il a décidé de retrouver l’un de ses anciens clubs, avec Manchester United. Là encore rien à dire sur le plan personnel avec 24 buts en 39 rencontres toutes compétitions confondues, mais son équipe n’a finalement pas réussi à se qualifier pour la plus prestigieuse compétition européenne, terminant à la sixième place de la Premier League. Suffisant pour provoquer un nouveau départ ?

Mercato : Cristiano Ronaldo lâche un énorme indice sur son avenir ! https://t.co/IvtYYPnrfI pic.twitter.com/20ilTkarxl — le10sport (@le10sport) June 3, 2022

Le Sporting ou l’AS Roma pour Cristiano Ronaldo