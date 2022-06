Foot - Mercato - PSG

Mercato : Zidane au PSG, c'est terminé

Publié le 19 juin 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Considéré comme la grande priorité du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane ne devrait toutefois pas rejoindre le PSG cet été. Focalisé sur l'équipe de France, l'ancien entraîneur du Real Madrid n'aurait pas l'intention de rejoindre le club de la capitale pour le moment. L'arrivée de Christophe Galtier semble donc se confirmer.

C'est le rêve du Qatar depuis de nombreux mois. Les dirigeants du PSG souhaitent effectivement enrôler Zinedine Zidane afin de remplacer Mauricio Pochettino. Au micro de Téléfoot , l'ancien numéro 10 des Bleus a d'ailleurs confirmé sa volonté de revenir dans le football. « Si j'ai le sentiment de pouvoir apporter des choses au football ? Oui. Beaucoup de choses je ne sais pas, mais quelque chose, oui encore. J'ai envie de continuer dans cette voie. J'ai toujours cette flamme bien sûr. Le foot, c'est ma passion, donc oui Je ne rêve de rien. Je pense que j'ai beaucoup rêvé, j'ai eu beaucoup de choses. Je suis épanoui à 50 ans, je suis heureux, et c'est le plus important pour une personne. Et j'ai surtout une famille formidable, ça n'a pas de prix », assure-t-il. Cependant, le PSG ne serait pas dans ses plans à court terme.

Le suspense avait pris fin dès le 10 juin sur @le10sport, seul contre tous ou presque à vous dire que Zinedine #Zidane n’irait pas au #PSG malgré l’accord de principe évoqué à ce moment-làhttps://t.co/uhR9ANl52X https://t.co/sDsYrampcj — Bernard Colas (@BernardCls) June 19, 2022

Zidane ne rejoindra pas le PSG... pour le moment