Foot - Mercato - PSG

Mercato : Avant d’annoncer Galtier, le PSG tente un coup avec Pochettino

Publié le 19 juin 2022 à 7h00 par Thibault Morlain

Du côté du PSG, on avance pour faire venir Christophe Galtier sur le banc de touche. Mais pour le moment, Mauricio Pochettino est toujours là. Le départ de l’Argentin n’a pas encore été officialisé. Et pour cause, avant de se séparer de Pochettino, le club de la capitale tenterait de trouver un accord pour réduire la facteur de ce divorce.

Aujourd’hui, il ne semble quasiment plus y avoir aucun doute concernant l’identité du prochain entraîneur du PSG. Alors que le Qatar rêvait de faire venir Zinedine Zidane, c’est finalement Luis Campos qui devrait avoir gain de cause puisque Christophe Galtier devrait débarquer en provenance de l’OGC Nice. Ça discuterait entre les deux clubs afin de parvenir à un accord pour le transfert de l’entraîneur natif de Marseille. Galtier devrait ainsi prendre la place de Pochettino, dont les conditions de départ restent toutefois encore à définir.

Mercato - PSG : Cette révélation retentissante sur l'arrivée de Galtier à Paris https://t.co/3v2ebV98pq pic.twitter.com/SfjBKm4jDP — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

Faire baisser les indemnités de départ