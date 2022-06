Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Enorme coup de tonnerre pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 19 juin 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

L’été dernier, Cristiano Ronaldo a fait son grand retour à Manchester United. Si d’un point de vue personnel, cela a été bon pour le Portugais, au niveau collectif, ça a été très compliqué pour les Red Devils. Un nouveau virage va alors être pris avec Erik ten Hag, mais cela pourrait bien être fatal à Cristiano Ronaldo. Explications.

La flamme s’est donc ravivée entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Le Portugais a fait son retour à Old Trafford où il a plutôt brillé tout au long de la saison. Mais pour les Red Devils, les résultats n’ont pas suivi et la saison prochaine, ils ne seront pas en Ligue des Champions. Il va alors falloir vite relever la tête et c’est Erik ten Hag qui devra réussir cette mission. Après l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais se retrouve maintenant comme entraîneur de Manchester United. Et ayant visiblement ses idées pour le jeu de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas en faire partie.

Transferts - PSG : Retour sur la bombe mercato lâchée par DJ Snake https://t.co/sY3e04w52Q pic.twitter.com/4vSGNILHHS — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 14, 2022

Un départ un an après ?