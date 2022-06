Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier proche du PSG, une pépite sur le départ pour Nice ?

Publié le 19 juin 2022 à 17h10 par Thomas Bourseau

Ne disposant pas d’un temps de jeu conséquent au PSG, Djeidi Gassama (18 ans) aurait de fortes chances de passer à autre chose en pliant bagage comme ce fut le cas pour plusieurs titis parisiens. Pour rebondir, Gassama aurait l’embarras du choix et figurerait dans le viseur de l’OGC Nice, d’où Christophe Galtier devraient prochainement débarquer.

Ismael Gharbi a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, mais il pourrait ne pas en être de même pour Djeidi Gassama (18 ans). La jeune pépite du centre de formation du PSG a brillé en Youth League en y inscrivant 5 buts. Cependant, contrairement à Edouard Michu et Xavi Simons, Gassama n’a eu qu’une petite minute à se mettre sous la dent cette saison avec l’équipe première et ce fut lors de la 37ème journée face à Montpellier. Pour autant, la cote de l’ailier du PSG sur le marché des transferts est plutôt intéressante. Le Sporting Lisbonne pousserait en coulisse, au même titre que le FC Bâle, Southampton, le Borussia Mönchengladbach et le FC Bruges.

Nice passe à l’attaque pour Djeidi Gassama !