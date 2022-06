Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les deux premières recrues de l'ère Campos

Publié le 19 juin 2022 à 11h30 par Dan Marciano

Nommé récemment conseiller sportif du PSG, Luis Campos tient ses deux premières recrues estivales. Comme annoncé par le 10Sport.com, le Portugais a bouclé le transfert de Vitinha, et serait tout proche de trouver un accord avec le LOSC pour Renato Sanches. Le recrutement parisien pourrait bien prendre l'accent portugais cet été.

Après une nouvelle saison décevante, notamment en Ligue des champions, le PSG prend un virage important. En nommant Luis Campos au poste de conseiller sportif, le club parisien prend le parti pris de moins miser sur des stars et de recruter des joueurs, certes moins réputés, mais connus pour leur générosité sur le terrain. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le nouveau responsable de l'équipe s'est penché sur le recrutement estival. Bien avant l'annonce officielle du PSG, Campos a ouvert plusieurs dossiers pour densifier le groupe. L'ancien directeur sportif de l'AS Monaco compte bien renforcer le poste d'avant-centre, la défense centrale, mais aussi le milieu de terrain. C'est d'ailleurs à ce poste que devrait s'installer la première recrue du PSG, version Luis Campos.

Vitinha, c'est bouclé

Comme annoncé par le10Sport.com le 18 juin, le PSG a bouclé l'arrivée de Vitinha, en provenance de Porto. Agé de 22 ans, le milieu de terrain sera la première recrue estivale de Luis Campos, qui surveillait sa situation depuis plusieurs mois. Le joueur a apprécié le discours du responsable parisien et n'a pas hésité à repousser une offre de Manchester United. L'équipe de la capitale va lever l'option d'achat présente dans son contrat et fixée à 40M€. Vitinha pourrait s'engager avec le PSG pour une durée de quatre ou cinq ans. Une opération, qui devrait être officialisée dans les prochains jours selon les informations d' AS. Mais le prometteur milieu de terrain ne devrait pas être le seul renfort portugais à débarquer dans la capitale.





EXCLU @le10sport : Vitinha au PSG, c'est fait !



▶️Accord PSG/Porto. Paris voulait l'accord de Porto

▶️Paris va payer la clause libératoire à 40M€

▶️Paris et Vitinha discutent sur le contrat. 4 ou 5 ans. Une fois ce point réglé, Vitinha signerahttps://t.co/JWcFqY09yR — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 18, 2022

Le PSG proche d'un accord avec Renato Sanches