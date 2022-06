Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Tout juste nommé actionnaire majoritaire, John Textor dévoile ses plans

Publié le 20 juin 2022 à 22h45 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 20 juin 2022 à 22h48

Ce lundi, l'OL a officialisé par le biais d'un communiqué l'arrivée de John Textor en tant qu'actionnaire majoritaire du club. L'homme d'affaires américain a commenté sa prise de pouvoir au sein de l'institution rhodanienne, tout en promettant de s'investir pleinement dans cette nouvelle aventure.

C'est une page importante de l'histoire de l'OL qui est en train de s'écrire. Ce lundi soir, l'équipe aux sept titres de champion de France a publié un communiqué dans lequel elle annonce l'ouverture de négociations exclusives avec le Eagle Football Holdings LLC, société de John Textor, afin que ce dernier devienne actionnaire majoritaire du club rhodanien. L'homme d'affaires américain n'a d'ailleurs pas tardé à réagir à cette nouvelle.

Communiqué financier Olympique Lyonnais Groupe➡️ https://t.co/CF1KiCsQpr pic.twitter.com/xba2oCjjWo — Olympique Lyonnais (@OL) June 20, 2022

« L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet »