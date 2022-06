Mercato - OM : Jorge Sampaoli reçoit une réponse à 4M€ pour le transfert d’Alexis Sanchez

Foot - Mercato - OM

Avant la clôture du mercato estival, Alexis Sanchez aurait de fortes chances de plier bagage. L’attaquant de l’Inter est annoncé du côté de l’OM et du FC Barcelone notamment comme un proche du Chilien l’a affirmé. Pour ce qui est du prix du transfert, l’OM pourrait rafler la mise pour la modique somme de 4M€.

Alexis Sanchez serait susceptible de ne pas s’éterniser à l’Inter. Arrivé à l’été 2019 après un passage très compliqué à Manchester United, l’international chilien dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, mais pourrait être poussé vers la sortie par la direction nerazzurri en raison des potentielles venues de Paulo Dybala et de Romelu Lukaku notamment. D’après un proche d’Alexis Sanchez, un retour au FC Barcelone serait une possibilité lorsque Jorge Sampaoli conserverait ses chances de voir débarquer l’international chilien, qu’il a côtoyé au sein de la sélection, à l’OM. « Marseille est l'une des options que le joueur a sur la table, mais il y en a d'autres qui l'attirent le plus, comme Barcelone. Après le 30 juin, il prendra une décision sur son avenir ».

🚨👥 #Inter, a meeting with Alexis #Sanchez's agent is expected soon. ⚫🔵📋 On the table a severance pay of around €4M: currently the 🇨🇱 striker - expiring in 2023 - earns €7M per year. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/0PnBSxsFVy