Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Clément Lenglet prêt à rejoindre Marseille ? La réponse

Publié le 20 juin 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Clément Lenglet pourrait quitter le FC Barcelone lors de ce mercato estival. En effet, Xavi aimerait vendre son défenseur français ou le prêter si un transfert est impossible à boucler. Alors que l'OM resterait en embuscade sur ce dossier, Clément Lenglet serait prêt à quitter le Barça pour rejoindre un club moins huppé cet été.

Transféré au FC Barcelone à l'été 2018, Clément Lenglet a fait des débuts encourageants avant de s'effondrer. En effet, l'international français était devenu un élément important de l'effectif du Barça avant de sombrer. Et aujourd'hui, Clément Lenglet est plus que jamais un indésirable au Camp Nou. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le FC Barcelone, le défenseur de 27 ans serait poussé vers la sortie par Xavi et la direction catalane. Une information qui n'aurait pas échappée à l'OM de Pablo Longoria. En effet, comme l'a indiqué Mundo Deportivo ce lundi, le club phocéen aimerait boucler le prêt de Clément Lenglet cet été. Dans cette optique, Pablo Longoria - le président de l'OM - aurait formulé une première offre à l'entourage du joueur pour un engagement d'une saison. Dans la foulée, Le Parisien a confirmé la tendance, avant d'en rajouter une couche.





Mercato - OM : Longoria passe à l'action pour un joueur du Barça https://t.co/5faEAWhpup pic.twitter.com/0TntfcicCV — le10sport (@le10sport) June 20, 2022

«S’il se rend compte que la porte est fermée au FC Barcelone, il n’hésitera pas à changer»