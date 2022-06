Foot - Mercato

Mercato - Officiel : L’ASSE boucle un retour pour la saison prochaine

Publié le 20 juin 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 20 juin 2022 à 19h53

Coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin a misé sur ses anciennes connaissances en ce début de mercato estival. En atteste le choix de nommer Laurent Batlles au poste d’entraîneur et de mener à bien le retour de Dylan Chambost, joueur formé à l’ASSE comme le club stéphanois l’a officialisé ce lundi soir.

Malgré la nomination de Pascal Dupraz à la tête de l’effectif stéphanois en décembre 2021, l’ASSE a échoué dans la quête du maintien et ce, bien que les dirigeants des Verts aient injecté du sang neuf dans l’équipe première. Résultat, Dupraz n’est pas resté et le coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin, a pris la décision de nommer l’un de ses anciens coéquipiers au poste d’entraîneur, à savoir Laurent Batlles qui s’est fait remarquer pour son travail avec l’ESTAC qui est monté en Ligue 1. Batlles va donc rester en Ligue 2, mais cette fois-ci avec l’ASSE et pourra compter sur un joueur qu’il connaît bien en la personne de Dylan Chambost.

💚 L'histoire n'était pas finie... pic.twitter.com/rnUvAiE68P — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 20, 2022

« L’histoire n’était pas finie quand j’étais parti, je suis très heureux de la continuer aujourd’hui ».