Mercato - PSG : Salaire, numéro, contrat… Les coulisses du transfert de Pogba

Suivi avec insistance par le PSG, Paul Pogba devrait finalement s’engager avec la Juventus. L’international français pourrait signer un contrat de trois ans avec une quatrième année en option, assorti d’un salaire de 10M€ nets. En revanche, la Pioche ne voudrait pas récupérer le mythique numéro 10…

« Mon objectif est de montrer à Manchester qu'ils ont fait une erreur en attendant de me donner un contrat, et de montrer aux autres clubs que Manchester a fait une erreur en ne me proposant pas de contrat ». Dans le Pogmentary diffusé sur Amazon Prime Vidéo , Paul Pogba était très clair sur son avenir. A cet instant, l’option PSG semblait donc possible. Cependant, c’est l’arrivée de Luis Campos qui aurait refroidi la piste alors que l’international français semblait très intéressé par le projet parisien. Résultat, c’est un retour à la Juventus qui se profile pour Pogba, six ans après avoir quitté le club turinois…

Trois années de contrat et une quatrième en option

Il ne manque que la signature. Selon la presse italienne, Paul Pogba devrait signer son nouveau contrat avec la Juventus au début du mois de juillet et l’officialisation tombera à cet instant. D’après les informations de calciomercato.com , le champion du monde 2018 va s’engager pour trois années avec la Vieille Dame avec une quatrième année en option. A 29 ans, la Pioche pourrait signer son dernier gros contrat. Même si c’est inférieur à ce qu’il aurait touché au PSG, Pogba devrait avoir un salaire de 10M€ nets dans lequel figurent 2M€ de primes individuelles et d’équipe. Pour réduire les frais, la Juve compte utiliser le « Decreto Crescita », un avantage fiscal permettant au club turinois de réduire de près de 50% les impôts sur le salaire brut. En clair, si toutes les primes venaient à être payées, la Juventus ne dépenserait « que » 15M€ par an au lieu de 20.

Paul Pogba ne veut pas récupérer le 10

Pour le reste, tout devrait se décanter dans les prochaines semaines. Si tout se passe comme prévu, Paul Pogba sera présent pour la reprise de l’entraînement et son numéro sera révélé à cet instant. Si beaucoup de supporters de la Juve veulent le voir revêtir le mythique numéro 10, Pogba pourrait opter simplement pour le 6. En 2015, l’international français avait récupéré l’ancien numéro de Michel Platini et cela ne lui avait pas vraiment réussi. Pour son futur logement, le mystère plane également. Il se pourrait que Pogba emménage en dehors de la ville, dans le quartier où résidait Cristiano Ronaldo, tout proche de chez Andrea Agnelli… le président de la Juventus. Joli clin d’œil.