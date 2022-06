Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'offensive est lancée pour Duje Caleta-Car, mais...

Publié le 18 juin 2022 à 10h30 par Jules Kutos-Bertin

En fin de contrat dans une saison avec l’OM, Duje Caleta-Car aurait reçu deux offres de Premier League de la part de West Ham et Crystal Palace. Toutefois, l’international croate ne serait pas spécialement emballé et réfléchirait à aller au bout de son bail avec le club olympien.

De quoi sera fait l’avenir de Duje Caleta-Car ? Arrivé à l’OM à l’été 2019, l’international croate s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, peu importe les entraîneurs qui sont passés. Mais à un an de la fin de son contrat, son avenir pose question, surtout depuis son départ avorté pour Liverpool à l’hiver 2021 qui ne lui avait pas plu. Soucieux de lui trouver un remplaçant, Pablo Longoria avait refusé de s’en séparer et Caleta-Car n’avait pas apprécié la décision de son président. Un an plus tard, tout est revenu dans l’ordre et cet été s’annonce décisif. De son côté, l’ancien joueur du RB Salzbourg s’agace un peu de toutes ces rumeurs. « Chaque mercato, je suis au centre de l'attention. Ça m'épuise d'en parler tout le temps. Je suis là, je suis content d'être dans ce grand club. Je le répète : j'ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclues. Quand le moment viendra où je voudrai en avoir de nouvelles et changer d'air, on verra, mais là je n'y pense pas. Ce n'est pas facile de voir tous les jours son nom dans les journaux. Il n'y a pas que le terrain, on pense à 25000 autres choses. Maintenant, je suis un peu plus vieux, j'ai davantage d'expérience, je laisse cela derrière moi. L'été est loin. Je n'y pense pas pour l'instant. J'ai encore un an et demi ici, a rappelé le défenseur de 25 ans. Je vais tout faire pour qu'on reste deuxième et qu'on aille en Ligue des champions. C'est notre objectif », confiait-il dans des propos relayés par Goal .

🔴Duje Ćaleta-Car 🇭🇷 aurait deux offres en sa possession : une de Crystal Palace et une de West Ham. Cependant, le défenseur croate n'écarte pas l'idée de rester à l'OM cet été, notamment pour disputer la Ligue des Champions. (@FCMarseille)#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/XM5vimG4Cu — le.mercatom (@le_mercatom) June 17, 2022

West Ham et Crystal Palace lui ont fait une offre