Mercato - PSG : Cette révélation retentissante sur l'arrivée de Galtier à Paris

Publié le 18 juin 2022 à 9h10 par Axel Cornic

Alors que du côté de Doha on rêve toujours de Zinedine Zidane, nous vous avons révélé sur le10sport.com que c’est Christophe Galtier qui devrait bientôt assurer la succession de Mauricio Pochettino. Tout récemment, el PSG aurait ouvert les négociations avec l’OGC Nice, alors que Galtier possède un contrat jusqu’en juin 2024.

Plusieurs noms sont évoqués depuis quelques mois pour remplacer Mauricio Pochettino. Il y a en effet eu la possibilité d’un retour de Thiago Motta, ou encore tout récemment la rencontre entre Luis Campos et Massimiliano Allegri, à Monaco. Les pistes du Paris Saint-Germain sont pourtant au nombre de deux, avec Zinedine Zidane ainsi que Christophe Galtier et selon nos informations, c’est le second qui tient la corde. Un premier contact aurait d’ailleurs eu lieu récemment avec l’OGC Nice, où les choses ne se passent pas vraiment bien pour Galtier.

Transferts - PSG : Galtier place déjà ses pions pour le mercato https://t.co/p4cxvEXzvH pic.twitter.com/sAtLAqUtDh — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 17, 2022

Tout va s’accélérer