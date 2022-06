Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour Galtier

Publié le 17 juin 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane ne sera pas le successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Alors que le Français ne va pas accepter de relever le défi parisien, Christophe Galtier est celui qui se rapproche du Camp des Loges. Et pour finaliser l'arrivée du coach de l'OGC Nice, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé d'entrer en scène.

Pointé du doigt depuis plusieurs mois, Mauricio Pochettino est plus que jamais en instance de départ. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de l'Argentin n'est plus un sujet tabou à Paris depuis de longues semaines, parce Doha rêve de nommer Zinedine Zidane à sa place. Toutefois, selon nos informations du 10 juin, le Ballon d'Or 98 ne posera pas ses valises au PSG cet été. En effet, Zinedine Zidane ne va pas accepter la proposition parisienne à l'intersaison. Ainsi, pour remplacer Mauricio Pochettino, c'est Christophe Galtier qui est pressenti. Comme nous vous l'avons indiqué, l'actuel coach de l'OGC Nice est en pole position pour prendre les rênes du PSG. D'ailleurs, Christophe Galtier se rapproche de plus en plus du club de la capitale car il est le choix de Luis Campos, le nouveau conseiller football parisien. Et il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi ait également validé le technicien de Nice, puisqu'il se serait mis au travail pour boucler son arrivée.

Mercato - PSG : Campos et Henrique déjà prêts à dégainer pour ce crack portugais ? https://t.co/B6j3IkU8WO pic.twitter.com/Dem28dDE0u — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

Al-Khelaïfi a appelé Rivère pour Christophe Galtier