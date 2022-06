Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les agissement de Luis Campos agacent en Europe

Publié le 17 juin 2022 à 20h15 par Axel Cornic

A la recherche d’un successeur à Mauricio Pochettino, Luis Campos aurait notamment rencontré Massimiliano Allegri récemment, qui aurait pourtant refusé de prendre les rênes du Paris Saint-Germain. Cela ne semble pourtant pas du tout avoir plu à la Juventus, avec le président Andrea Agnelli qui a d’ailleurs quelques passes d’armes avec Nasser Al-Khelaïfi ces dernières années, concernant d’autres sujets.

Le feuilleton du prochain entraineur du Paris Saint-Germain rentre dans le vif. Le départ de Mauricio Pochettino ne semble plus être qu’une question d’heures, avec le PSG qui a deux pistes claires pour le remplacer. La première concerne Zinedine Zidane, mais comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com le projet du PSG ne le convainc pas pour le moment et c’est donc la deuxième, menant à Christophe Galtier, qui pourrait aboutir. Pourtant, Luis Campos semble en avoir activé une autre tout récemment, puisque des clichés sont sortis sur les réseaux sociaux et dans la plupart des médias, le montrant aux côtés de Massimiliano Allegri à Monaco.

La Juventus pas vraiment contente