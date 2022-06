Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité sur la rencontre entre Campos et Allegri

Publié le 17 juin 2022 à 16h10 par Axel Cornic

Luis Campos, nouvel homme fort du Paris Saint-Germain et successeur de Leonardo, a été aperçu en compagnie de Massimiliano Allegri récemment. L’Italien, qui a souvent été lié au PSG, semble toutefois concentré sur d’autres sujets beaucoup plus importants et qui pourraient bien faire les affaires des propriétaires qataris.

Un seul sujet occupe l’esprit des supporters du Paris Saint-Germain ces derniers jours, avec la succession de Mauricio Pochettino. Plusieurs médias français comme étrangers parlent d’une arrivée imminente de Zinedine Zidane, libre de tout contrat. Sur le10sport.com, nous vous avons toutefois révélé que ce n’est pas l’ancien du Real Madrid qui devrait s’asseoir sur le banc du PSG, mais plutôt Christophe Galtier. L’actuel coach de l’OGC Nice serait le grand favori de Luis Campos, même si certains persistent pour dire que Thiago Motta aurait encore une chance.

Campos et Allegri, une simple rencontre de mercato