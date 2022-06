Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les détails du nouveau deal de Luis Campos !

Publié le 17 juin 2022 à 20h30 par Axel Cornic

A la recherche d’un joueur capable de venir épauler le trio offensif formé par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar la saison prochaine, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca. Jeune espoir du football italien, l’attaquant serait tout proche de s’engager en faveur du PSG, avec son club de Sassuolo qui pourrait encaisser pas moins de 50M€.

Avec la prolongation de Kylian Mbappé, on est assuré de voir à nouveau la MNM à l’œuvre au Paris Saint-Germain, à moins d’un départ de Neymar qui semble pour le moment très improbable. Les trois stars parisiennes ne pourront toutefois pas faire la saison toutes seules et derrière il risque d’y avoir un vide puisque Angel Di Maria va partir à la fin de son contrat et que Mauro Icardi ou encore Julian Draxler sont poussés vers la sortie. A peine arrivé, Luis Campos semble avoir compris ce problème, puisqu’il a rapidement activé une piste menant à l’un des plus grands espoirs italiens au poste d’attaquant, avec Gianluca Scamacca. Pisté par les plus grands clubs de Serie A, il serait vraisemblablement la nouvelle priorité offensive de Campos... et peut-être même sa première opération bouclée au PSG ! C’est en tout cas ce qu’on pourrait penser, après les récents propos du directeur sportif de Sassuolo. « Si j’ai rencontré le PSG pour Scamacca ? Luis Campos est un ami, on s’est vu à l’occasion de la finale de Ligue des Champions » a expliqué Giovanni Carnevali. « C’est vrai, nous avons parlé de plusieurs joueurs et Scamacca a sans aucun doute été l’un des arguments de cette conversation. Je pense d’ailleurs que c’est un joueur intéressant pour un grand nombre de clubs ».

Transferts - PSG : Luis Campos proche de boucler un double coup à 100M€ sur le mercato https://t.co/vWEdtuTo2A pic.twitter.com/D1NSjtdFAb — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

Un transfert de 50M€ au total et un salaire de 3,5M€