Mercato - PSG : Al-Khelaïfi s'active pour le départ de Pochettino

Publié le 18 juin 2022 à 8h45 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 18 juin 2022 à 8h49

De plus en plus proche du PSG, Christophe Galtier va devoir patienter pour succéder à Mauricio Pochettino. Le technicien argentin est toujours sous contrat avec Paris et aucun accord n’a été trouvé pour son départ. Le PSG tenterait de faire baisser la note estimée entre 15 et 20M€.

Le feuilleton bat toujours son plein. Après une semaine de mercato, le PSG n’a pas encore choisi son futur entraîneur. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, Zinédine Zidane ne viendra pas à Paris, la priorité du club parisien étant Christophe Galtier. Récemment, le PSG est entré en contact avec l’OGC Nice au sujet du technicien français, une première étape cruciale dans sa venue. Mais pendant ce temps, Mauricio Pochettino voit sa situation stagner…

🇫🇷 PSG rank under Mauricio Pochettino last season:🏆 Points earned - 86 🥇⚽️ Goals scored - 90 🥇🥅 Goals conceded - 36 🥇🏹 Shots PG - 14.8 🥇🤤 Dribbles PG - 12.9 🥇🦶 Possession - 63.3% 🥇🎯 Pass accuracy - 90.6% 🥇🌡️ WS Rating - 6.90 🥇 pic.twitter.com/HsVYFpoFFP — WhoScored.com (@WhoScored) June 12, 2022

Pas d’accord avec Mauricio Pochettino