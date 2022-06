Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Massimiliano Allegri regretterait déjà

Publié le 17 juin 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Approché par Luis Campos tout récemment, Massimiliano Allegri aurait vraisemblablement refusé de prendre les rênes du Paris Saint-Germain, en lieu et place d’un Mauricio Pochettino condamné. Ce n’est pas la première fois que l’Italien fait cela, puisqu’il a déjà éconduit le Real Madrid il y a un an, mais s’il ne se sentait finalement pas si heureux que ça à la Juventus ?

Depuis l’arrivée de QSI, c’est un nom qui a souvent été lié au Paris Saint-Germain. Il faut dire que Massimiliano Allegri est un entraineur qui a montré pouvoir gérer un vestiaire rempli de stars, à l’AC Milan puis à la Juventus. Leonardo a tenté sa chance, mais il n’a jamais réussi à le convaincre d’enfin affronter son premier défi loin de la Serie A. Même chose pour Luis Campos, qui aurait vraisemblablement approche Allegri tout récemment, pour lui offrir le poste de Mauricio Pochettino. Là encore, la réponse du technicien a été négative et c’est désormais Christophe Galtier qui semble approcher à grands pas, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

Mercato - PSG : Leonardo a été contacté par un cador de Ligue 1 https://t.co/4enZYvrvUk pic.twitter.com/rr75cIJLQY — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

Allegri pas totalement satisfait à la Juventus