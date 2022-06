Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas... Nouvelle annonce troublante d'Al-Khelaïfi

Publié le 22 juin 2022 à 12h45 par Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Gianluigi Donnarumma n’a pas vraiment connu une première saison sereine du côté du Paris Saint-Germain. L’alternance avec Keylor Navas ne l’a pas aidé et l’Italien a été désigné parmi les coupables de la déroute en Ligue des Champions face au Real Madrid. Pourtant, il garde la confiance du président Nasser Al-Khelaïfi...

Le Paris Saint-Germain a-t-il freiné l’évolution de Gianluigi Donnarumma ? Arrivé avec l’étiquette de meilleur joueur de l’Euro et surtout avec le titre continental acquis avec l’Italie, le gardien de but a montré des largesses assez inquiétantes lors de sa première saison parisienne. Les médias italiens pointent clairement du doigt une concurrence avec Keylor Navas qui lui aurait fait beaucoup de mal, sans parler de son erreur face à Karim Benzema lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions, qui semble désormais le hanter.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi met une énorme pression sur Neymar... et annonce une vague de départs https://t.co/JZIv0cdbw7 pic.twitter.com/inx2VaxUoq — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

« Est-ce que Donnarumma sera titulaire la saison prochaine ? Nous connaissons la situation et lui aussi »