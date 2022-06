Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prestigieux prétendant pour Keylor Navas

Publié le 12 juin 2022 à 22h00 par Thibault Morlain

Alors que l’avenir de Keylor Navas est incertain au PSG, la question d’un départ revient depuis plusieurs semaines maintenant. De son côté, le Costaricien ne semble pas penser à un transfert lors de ce mercato estival. Il n’empêche que cela bougerait en coulisses autour de Keylor Navas, qui pourrait voir une porte de sortie s’ouvrir devant lui.

Entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, l’alternance devrait être terminée dans les buts du PSG. Et c’est l’Italien qui devrait être le numéro 1. De quoi alors jeter un froid sur l’avenir de l’ancien du Real Madrid. Acceptera-t-il d’être une doublure ? Voudra-t-il plutôt quitter le PSG ? Dernièrement, concernant son avenir, Navas avait assuré : « En ce moment, je ne pense pas à cela, mais j’ai deux ans de contrat à Paris et je ne vois pas d’autre option ».

Direction Benfica ?